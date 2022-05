La sécheresse inquiète en Normandie

Le lin est en fleur. Les petits pétales bleu-violet ont fait leur apparition pour quelques jours, mais cela ne concerne qu'une partie de la production du Calvados. Le lin semé au début du printemps attend la pluie, absente depuis un mois. Dans ce secteur, il n' a pas de pluie en prévision pour les dix prochains jours. Sur 40 hectares de lin, Benoît Lefèvre, producteur de lin, pourrait perdre plus de la moitié de sa production. Habituellement, avec une météo tempérée, le lin atteint sa taille idéale : près d'un mètre. "Si c'est vraiment trop court, ça ne va pas faire de fibre longue et donc ça n'aura aucune valeur", précise Benoît. À quelques kilomètres, Christophe D'Hondt, producteur de lin, est lui aussi inquiet. En plus du manque d'eau, il craint de subir avec la chaleur une floraison prématurée. Pourtant, une fois que le lin aura fleuri, il arrêtera de pousser. Si l'épisode de sécheresse perdure, Christophe pourrait perdre 30 000 euros. En Normandie, la filière de lin est très importante. C'est la première région productrice au monde. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos, C. Sebire