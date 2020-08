La sécheresse menace la récolte du piment d'Espelette

Avec un printemps bien arrosé et un début d'été ensoleillé, la saison avait bien commencé pour le piment d'Espelette. Cependant, depuis début juillet, la sécheresse menace la récolte à venir car sans eau le piment a du mal à grandir. De plus, de nombreux piments ont déjà été abîmés par le soleil. Une situation qui ne s'arrange pas avec le contexte sanitaire puisque la célèbre "Fête du Piment" n'aura également pas lieu cette année, une première depuis 52 ans.