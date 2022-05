La sécheresse touche déjà les maraîchers bretons

Quelques gouttes d'eau sont tombées en Bretagne ce lundi matin, mais ce ne sera pas suffisant. Ronan La Gall est maraîcher à La Mézière (Ille-et-Vilaine), au nord de Rennes, et il est préoccupé. Les faibles pluies du mois d'avril ralentissent son activité. Les plants de salades font grise mine. Il doit les arroser comme en plein été. "Tout est sec. On est reparti pour un arrosage. On s'inquiète un peu de savoir comment vont réagir les nappes phréatiques, parce que là, on pompe à 130 mètres déjà. On ne va pas descendre plus loin chercher de l'eau", explique Ronan. Depuis le mois d'août 2021, la région de Rennes est en déficit de pluie de 27%. Mais Jean-Paul Gabillard, maraîcher, n'irrigue jamais, car ses cultures demandent moins d'eau, comme les pommes de terre ou les choux-fleurs. Les prochains jours vont être cruciaux. "On est sur une période encore où on peut avoir un mois de mai qui apporte des précipitations. Il suffit qu'on ait 25 millimètres toutes les semaines", explique Jean-Paul. Malheureusement, aucune précipitation ne serait prévue cette semaine dans la région. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec