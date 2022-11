La seconde main, une occasion à ne pas rater !

Se rendre au magasin non pas pour acheter, mais pour vendre ses vieux vêtements. À Lyon depuis deux mois, une grande enseigne propose de racheter vos vêtements contre une carte-cadeau. C'est un bon moyen pour Olivia de vider son placard. "Quand on ramène nos vêtements, on a une estimation tout de suite. Et on repart directement avec notre carte-cadeau qui nous permet de faire nos achats dès le jour même dans le magasin", rapporte-t-elle. Seuls les articles sans défaut sont acceptés, plusieurs critères permettent ensuite de fixer le prix. "La marque, la taille, la matière et l'état", affirme Anne Boulard, responsable des ventes et de la relation client. Quand les vêtements s'accumulent, la somme finale peut vite faire des heureux. Dans un magasin de sport, à première vue, difficile de distinguer l'occasion du neuf. Pourtant, la différence de prix est considérable. Certains clients sont encore un peu réticents selon les produits. En un an, ce magasin a doublé ses ventes sur les produits d'occasion, avec des articles qui ne restent jamais bien longtemps en rayon. TF1 | Reportage S. Agi, A. Cerrone