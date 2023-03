La seconde vie des maisons d'éclusiers

Le bâtiment a repris vie et au vu de la fréquentation en terrasse ce lundi, il est difficile d'imaginer qu'il était vide il y a moins de deux ans. "Le cadre est vraiment cool, on est vraiment en dehors de la ville", explique une cliente. C'est à la suite d'un appel à projet des "Voies navigables de France" que les gérants actuels de la résidence en ont fait une guinguette. Jusqu'à présent utilisés pour loger les éclusiers et autres agents fluviaux, onze nouveaux bâtiments sont en cours de réhabilitation cette année. Ici, à l'écluse du Sanglier, cette association accueillera les prochains pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle le 1er avril. C'est une bâtisse qu'il a fallu remettre à neuf. Elle est idéalement située à 25 kilomètres de Toulouse. Comme ici, depuis la mécanisation et l'automatisation des écluses fluviales, 80 bâtiments sont déjà investis par des associations et des entreprises le long du canal des Deux-Mers. Chaque année, des centaines de maisons éclusières sont réhabilitées dans tout le pays. Les porteurs de projets sélectionnés en deviennent les locataires. TF1 | Reportage S. Petit, J.M. Lucas