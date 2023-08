La seconde vie des voies ferrées

Pédaler, prendre de la vitesse, et pourtant, ce n'est pas du vélo, mais du vélo sur rails, appelé tout naturellement "vélo-rail". Depuis 2011, la SNCF met gratuitement à disposition des rails non-utilisés, auprès d'une entreprise privée. Une portion de voie de 7,5 kilomètres a été fermée à la circulation pendant près de 20 ans. Depuis une même gare, vous pouvez vous déplacer d'une façon un peu plus conventionnelle. On n'a plus de trace de la moindre voie ferrée, tous les rails ont été recouverts de goudron. Une voie verte, la Via Fluvia a plus de 80 kilomètres de long. La construction sur une ancienne ligne ferroviaire permet de réduire les coûts, 100 000 euros par kilomètre, contre deux fois plus pour une piste cyclable traditionnelle. La voie verte accueille chaque année près de 20 000 cyclistes. Ce projet redonne vie à l'économie locale. La transformation d'anciennes voies ferrées en pistes cyclables ne cesse de se développer. À l'échelle nationale, plus d'une dizaine de projets sont sur les rails. TF1 | Reportage L. Barbier, T. Valtat