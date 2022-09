La seconde vie du bois brûlé à Landiras

Antonio Da Silva, conducteur d'abatteuse, coupe entre 150 et 200 arbres par jour. À un rythme effréné, il faut tronçonner les 16 000 hectares de la forêt brûlée de Landiras. Pour ces forestiers, c'est une course contre la montre. Pour l'instant, seule l'écorce des grands pins est abîmée, mais d'ici deux mois, le bois pourrait être inutilisable. Les premiers troncs d'arbre sont arrivés vendredi dernier dans une scierie. L'un d'entre eux va être découpé pour faire le poteau d'une charpente traditionnelle. Comme l'écorce ne peut pas être exploitée pour l'instant, cette scierie achète le bois brûlé 15 à 20% moins cher. "Les clients qui nous prennent d'habitude l'écorce ne vont pas en vouloir et c'est normal. Donc on va la séparer et trouver une autre filière ... pour quand même lui trouver une porte de sortie", explique Jean-François Labrousse, gérant de la scierie Labrousse. Les arbres les plus abîmés seront utilisés pour faire du bois d'énergie ou transformés en papiers. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier