La seconde vie inattendue de nos petites gares

Le train s’arrête toujours à Millas (Pyrénées-Orientales), mais les voyageurs ne passent plus par la gare. Depuis dix ans, elle est devenue une maison d’hôte. Céline Rosse a visité les lieux en 2011. Convaincue de faire une bonne affaire, elle a sauté sur l’occasion. Après un an de travaux, la propriétaire investit l’étage pour son logement personnel. Au rez-de-chaussée, le gîte ouvre ses portes. À disposition : deux chambres, une pièce commune dans l’ancien hall de gare, et même un wagon voyageur transformé en bungalow. Pour mettre en valeur ce patrimoine ferroviaire, rien n'a bougé ou presque. Au guichet où l’on achetait autrefois son billet, on sert désormais l’apéritif. Pour autant, ce n’est pas l’endroit pour trouver le calme, car un train s’arrête encore toutes les heures à quelques mètres de la maison. Une fois réhabilitées, les anciennes gares prennent toutes les formes : une salle de musique à Louviers (Eure), une brasserie à Barneville-Carteret (Manche) ou encore un centre de rééducation (Puy-de-Dôme). TF1 | Reportage L. Attal, E. Payro, M. Merle