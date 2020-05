La Seine, une source intarissable d'inspiration pour les peintres et poètes

Les découvertes de monuments historiques ne sont pas ce qui manquent sur les rives de la Seine. Ce fleuve semble ne pas se résoudre à se jeter dans la mer, qui sur tout le long de ses kilomètres, cache des vestiges du passé. Si les chaumières sont des indispensables à son paysage, ses cadres idylliques ont également inspiré maints poètes, dont Victor Hugo. Ce dernier est même à l'origine de la qualification de l'abbaye de Jumièges comme étant la plus belle ruine de l'Hexagone.