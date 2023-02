La semaine de quatre jours pour les fonctionnaires ?

À l'Urssaf de Picardie, l'expérimentation a déjà commencé. Depuis cette année, les agents peuvent échanger leurs semaines de 35 heures sur cinq jours, contre 36 heures en quatre jours. Environ 40 fonctionnaires sur 300 pourraient à terme faire ce choix. Le choix du jour non travaillé sera libre, mais le service doit rester inchangé. À Écully (Rhône) près de Lyon, la mairie veut expérimenter le même dispositif. Pour l'instant, les agents peuvent choisir de faire leurs 35 heures sur quatre jours et demi. C'est le cas de Béatrice qui a retrouvé une meilleure qualité de vie. Avant cet aménagement, elle était à temps partiel pour développer une autre activité. Désormais, Béatrice peut travailler à temps complet à la mairie. Et c'est justement l'une des raisons qui a poussé le maire a lancé cette initiative. La semaine de quatre jours a déjà commencé à se développer dans le secteur privé et concerne déjà 10 000 salariés. Si l'expérimentation à l'Urssaf est un succès, elle pourrait à terme se généraliser aussi dans la fonction publique. TF1 | Reportage L. Zajdela, C. Buisine, I. Rachati