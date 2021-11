La série « Ici tout commence » cartonne : pourquoi un tel succès ?

Certains ont attendu depuis six heures. Ces fans peinent à croire que les acteurs sont bien face à eux : "je tremble, ça me fait trop plaisir", "sincèrement, c'est très impressionnant, on les voit à la télé et les voir en vrai ça fait toujours quelque chose". Et les acteurs eux-mêmes sont surpris par leur popularité : "on est en train de vivre une expérience de dingue", "on a du mal à réaliser l'ampleur du truc. C'est un peu onirique pour nous et c'est un peu un rêve de gosse qui est en train de se réaliser". Depuis un an, les aventures des élèves et des professeurs d'une célèbre école de cuisine passionnent les Français, de toutes les générations. "Il y a des personnages de tout âge qui vivent des situations universelles donc ça parle à tout le monde", témoigne une fan. De l'homophobie aux violences familiales, en passant par le harcèlement, les thèmes de société sont abordés sans tabous. "C'est bien d'en parler pour que les paroles se libèrent", précise Kathy Packianathan, une des acteurs. Des aventures et rebondissements suivis chaque soir par quatre millions de spectateurs.