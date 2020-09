La seule agence bancaire du centre-ville ferme ses portes à Aigre

Avec 1 600 habitants, Aigre (Charente), particulièrement attachée au service de proximité, est remontée contre la fermeture de la seule agence bancaire du centre-ville. Pour la Caisse d'Épargne, l'objectif de cette clôture est d'améliorer le service client. Mais Renaud Combaud, maire du village, ne veut pas baisser les bras et a lancé une pétition récoltant plus de 150 signataires à ce jour. Une décision d'autant moins acceptée que le secteur gagne en habitants depuis le confinement.