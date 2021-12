La seule école de la petite commune d'Herlies fermée à cause du Covid

Les classes de l'école Simone Veil à Herlies (Nord) sont vides depuis ce lundi matin. Les 250 élèves de la maternelle à la primaire sont restés à la maison. L'école est fermée sauf pour les quelques enfants dont les parents travaillent à l'hôpital et qui sont gardés ici. Le maire n'a pas eu d'autres choix à cause des nombreux cas de Covid chez des élèves mais aussi chez le personnel municipal. Depuis plusieurs semaines, des classes sont fermées régulièrement à partir de trois enfants positifs. Pour les parents, c'est la débrouille. Et il n'y a pas que l'école, c'est toute la commune qui est touchée. Le marché de Noël a été annulé et les équipements sportifs sont fermés. Les habitants oscillent entre compréhension et interrogations : "On a tous un masque, on a tous été vaccinés, on n'a pas à fermer les associations et tout ça", "après on va lui dire qu'il n'a pas pris assez de précaution si jamais il y a grand problème". L'école d'Herlies pourrait rouvrir lundi prochain si la situation sanitaire s'arrange. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette