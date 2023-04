La sidération des Marseillais

Aux terrasses des cafés ce lundi matin, le soleil ne saurait atténuer la sidération des Marseillais plongés dans les journaux qui reviennent largement sur le drame de la rue de Tivoli : "c'est un drame absolu (...), que de la peine et de la compassion pour tous les gens qui sont dans le malheur" ; "quand j'ai vu à la télé (...), j'étais un peu perturbée" ; "le danger, c'est que maintenant, il y a d'autres immeubles fragilisés". L'effondrement de cet immeuble ravive de très mauvais souvenirs aux habitants de ce quartier. Il y a quatre ans, deux immeubles s'effondraient dans la rue d'Aubagne, en raison de leur vétusté. Huit personnes perdaient la vie. Les circonstances et les causes étaient bien différentes du drame d'aujourd'hui, mais les conséquences sont les mêmes. Sur place, quelques habitants nous confient leur tristesse et leur incompréhension : "ça nous rappelle des mauvais souvenirs évidemment avec ce qui s'est écroulé à une centaine de mètres" ; "le point commun, c'est que là, on entend plein de gens qui ont besoin d'être logés et qui ont besoin d'aides" ; "c'est à croire que Marseille a un mauvais sort avec ces immeubles". Au-delà d'une rue ou d'un quartier, c'est toute une ville qui est sous le choc, endeuillé par ce nouvel effondrement. TF1 | Reportage V. Capus, B. Taïb