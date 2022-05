La sidérurgie recrute à nouveau : 530 postes à pourvoir chez ArcelorMittal

L'industrie se porte à merveille dans le Dunkerquois. ArcelorMittal, 3 200 salariés à Grande-Synthe, annonce 500 nouvelles embauches. C'est une très bonne nouvelle pour les commerces et les habitants rencontrés ce vendredi matin. "C'est très bien, on a vraiment besoin de beaucoup de travail", lance une habitante. Après deux années marquées par l'épidémie, l'usine souhaite se relancer. Pour cela, ils ont besoin de main d'œuvre. Ils cherchent à attirer les jeunes dans son usine, alors que l'industrie peine à recruter. Depuis quelques mois, c'est tout le poumon économique du littoral qui respire. Deux EPR à Gravelines et l'usine de batteries Verkor, à Dunkerque. Pour Eric Lebrun, recruteur, de nouveaux profils vont rapidement être embauchés. L'usine cherche également des ingénieurs. Toutes ces offres d'emploi peuvent inciter les salariés à venir s'installer dans la région. TF1 | Reportage T. Copleux, C. Yzerman