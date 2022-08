La situation en Corse : Baptiste Guénais en direct d'Ajaccio

L'alerte orange a été levée ce vendredi matin en Corse. Sur place, les campings ont pu rouvrir et accueillir à nouveau des vacanciers, notamment dans la région d'Ajaccio où il y a eu assez peu de dégâts. La situation est tout autre dans d'autres régions de Corse, plus fortement touchées par la tempête, notamment en Haute-Corse, où des opérations de déblayage et de nettoyage sont prévues dans les campings. Aujourd'hui, l'objectif pour les propriétaires de ces établissements, c'est avant tout de pouvoir tourner la page et de laisser cet épisode douloureux derrière eux. Dans la nuit du jeudi à vendredi, l'épisode orageux prévu a été moins intense que ce qui a été anticipé, mais les pompiers ont quand même dénombré 220 interventions sur tout le territoire, notamment des opérations de tronçonnage, ainsi que des opérations de mise en sécurité d'objets qui auraient pu s'envoler avec les vents et devenir dangereux. Dans la matinée de ce vendredi, les pompiers ont également annoncé que toutes les personnes qui ont été portées disparues jeudi, ont été retrouvées. TF1 | Duplex B. GUÉNAIS