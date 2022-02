La situation vue du Donbass

Toute la matinée, nous avons sillonné ces routes de l'Est de l'Ukraine, du Donbass ukrainien. Le son des bombardements lourds des Russes nous a accompagnés tout au long du chemin. À plusieurs reprises, nous avons croisé la route de troupes ukrainiennes. Des mouvements de troupes avec des colonnes de chars blindées tractant des canons lourds, sans que l’on sache s’il s’agit d’un redéploiement vers l’arrière pour se mettre à l’abri, ou au contraire, d’une posture offensive pour résister à l’assaut de l’ennemi. Ce jeudi matin qu’il y avait beaucoup de civils qui circulaient sur les chemins et sur les routes. Il y a ceux qui veulent fuir, mais ils ne sont pas si nombreux que cela. En effet, les villes, les villages et tous les secteurs ukrainiens sont en situation dangereuse. Puis, il y a ceux qui veulent se ravitailler. Beaucoup de monde également devant les stations-services pour faire le plein, devant les pharmacies et devant les banques, pour retirer de l’argent, en prévision des jours qui vont être très difficiles. TF1 | Duplex M. Scott