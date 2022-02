La SNCF détient la palme des conditions générales de vente les plus longues

Souscrire à un abonnement ou acheter un produit en ligne, rien de plus facile à un détail près, on nous demande systématiquement de lire et d'accepter les conditions générales de vente. Heureusement pour nous, un simple clic sur cette fameuse case nous permet de sauter cette étape. Trop longues, trop complexes, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout lorsqu'il s'agit de site marchand qui implique des garanties. Par exemple, lire les conditions générales de vente sur Leboncoin.fr vous prendra une heure et 21 minutes. Pour la plateforme Cdiscount, ce sera deux heures et huit minutes. Le record est détenu de très loin par la SNCF, six heures et 52 minutes. Il y aurait presque de quoi en rire. Que vous essayez de lire ou non, peu importe pour l'entreprise. Avec ça, elle est protégée vis-à-vis de la loi, une aberration selon l'association UFC-Que Choisir. Alors, elle demande une information beaucoup plus accessible. L'association devrait engager des poursuites contre certains de ces sites Internet. Parfois, au milieu de centaines de lignes se cachent des clauses abusives. Facebook ou Apple ont déjà été condamnés pour cela. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Petit