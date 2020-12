La SNCF refuse de rembourser, les abonnés du TGV en colère

En télétravail forcé depuis deux mois, Xavier ne prend plus son TGV depuis Le Mans jusqu'à Paris. Mais il doit continuer à payer son abonnement, un montant qui s'élève à 450 euros par mois. La SNCF a divisé par deux le tarif des abonnements en novembre, mais aucun geste commercial n'a été fait pour décembre. D'après Xavier, en considérant qu'on a été déconfiné vers le 15 décembre, on n'a donc pas eu un service normal sur tout le mois. Il pense de ce fait qu'on ne peut pas imposer aux abonnés qui n'ont pas suspendu leur abonnement d'être prélevé à 100%. La compagnie ferroviaire se défend en affirmant qu'il y a toujours eu assez de train pour ses clients durant la période de confinement. En effet, 30% des TGV circulaient en novembre et 100% depuis le 13 décembre. Par ailleurs, dans une gare parisienne, ce mardi matin à l'arrivée des trains, nous n'avons croisé que des abonnés satisfaits, même si on leur parle des abonnements du mois de novembre. "J'ai voyagé à peu près normalement pendant la période novembre et décembre", a dit un passager. Il a même ajouté "donc, je n'ai pas lieu de demander de remboursement entre cette période".