La Société des membres de la Légion d'honneur fête ses 100 ans

Le lieu est hautement symbolique : les Invalides, là où se trouve le tombeau de Napoléon Bonaparte à l'origine de la création de la Légion d'honneur. C'était pour Clara une évidence de faire découvrir à Marie-Ange ce monument. Elles se connaissent depuis près de quatre ans et elles sont devenues une famille. Clara Franco, décorée de ce si célèbre ruban rouge, est la marraine de Marie-Ange Kakou. La jeune femme a été repérée au lycée par la Société des membres de la Légion d'honneur. La SMLH est née il y a 100 ans à des fins d'entraide entre décorés. Aujourd'hui, ses missions se sont diversifiées et se sont tournées vers la jeunesse avec des parrainages et des aides financières pour les plus méritants d'entre eux. C'est ce dont Noémie Robert a bénéficié quand elle était dans son école d'hôtellerie. Une initiative qui permet également aux médaillés de partager les honneurs qu'ils ont reçu. D'ailleurs, selon Andrée Brunetti, "la Légion d'honneur, c'est avancer ensemble". Comme Noémie et Marie-Ange, près de 1 800 jeunes en un an ont reçu les soutiens des membres de la Légion d'honneur.