La solidarité des Ukrainiens de France

Les yeux sur l'information en continu de la télévision ukrainienne, le téléphone collé à l'oreille, Oksana Budka et sa maman sont inquiètes. Une partie de la famille vit en Ukraine. Au téléphone, Oksana tente de rassurer sa nièce. Depuis le début des bombardements, elle tourne en rond dans son salon. Si ses proches passent la frontière, elle ira les chercher en Pologne. Mais en Ukraine, les hommes ne peuvent plus quitter le pays. Son frère est militaire. À 2 500 kilomètres des leurs, les membres de cette association tarnaise se sentent démunis. Cette veste militaire est un souvenir heureux de la révolution ukrainienne de 2014. Solidaires, ils veulent envoyer des colis, de l'argent, mais pour l'instant, rien n'est sécurisé. Les Ukrainiens de Toulouse, eux, se sont rassemblés dans un café. Dimanche, ils organisent une marche de la paix dans le centre-ville. Autour de la table, les yeux sont souvent embués de larmes, mais les idées s'enchaînent : éclairer le Capitole aux couleurs du drapeau ukrainien, ou bien encore collecter de l'argent. Tous ici gardent espoir. Des amis, des collègues, des voisins ... les ont assurés de leur soutien. TF1 | Reportage P. Mislanghe, C. Bélard