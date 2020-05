La solidarité s'organise pour les personnes âgées qui préfèrent rester confinées

Les personnes âgées et les plus fragiles limitent toujours leurs sorties au strict minimum. Malgré le déconfinement, des bénévoles continuent de s'organiser pour les aider. Ils viennent chercher les courses au supermarché avant de les livrer chez les bénéficiaires de cette veille sociale. Il s'agit d'un dispositif lancé par la mairie de Gouesnou (Finistère) depuis le début du confinement. La municipalité mise également sur les appels téléphoniques pour rompre l'isolement de ces seniors. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.