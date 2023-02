La solidarité spontanée des Français pour les sinistrés

Les bras chargés, une dame est venue spontanément apporter des vêtements et des médicaments. À Obernai, la communauté turque est très présente, les familles se connaissent depuis plusieurs de générations. Pour cette Alsacienne, la solidarité est naturelle. Sur les images des réseaux sociaux, on voit les bénévoles travailler jusqu’à tard dans la nuit. Depuis lundi, des dizaines de personnes se sont présentées pour apporter des dons, trier ou préparer les cartons. Les chaînes de télévision tournent en boucle 24h/24h. Certains n’ont toujours aucune nouvelle de leur proche. Ce mardi, un premier transporteur alsacien a fait partir des camions en direction du Sud de la Turquie. Dans une pharmacie à Obernai, les stocks de pansements sont au plus bas. La responsable n’a pas hésité à donner ce qu’elle pouvait. En Alsace, la communauté turque est très importante. Près de 135 000 personnes vivent dans la région, qui compte de nombreuses associations impliquées dans la vie des communes. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre