La Sologne, terre de châteaux

On dit de lui qu'il est le plus petit du château de la Loire. Mais à Troussay, Isaure de Sainte-Marie, propriétaire, a de quoi s'occuper. À l'automne, il faut entretenir le parc et rentrer les bois qui s'asséchaient sur place pendant plusieurs mois. Les arrière-grands-parents d'Isaure ont acheté le domaine en 1900 pour venir profiter de l'arrière-saison en Sologne. Cette année, l'événement est la remise en service des cheminées du château. Troussay a fermé ses portes aux visiteurs jusqu'au printemps prochain. Mais Isaure propose des séjours en chambre d'hôte. Une manière de partager cette vie de château qui n'est pas toujours de tout repos. Faire vivre et entretenir ces monuments pour leur permettre de traverser les siècles reste à chaque fois un défi un peu fou. À la Ferté-Imbault se niche le plus grand château en brique de Sologne. Ses nouveaux propriétaires partagent leur temps entre Londres et cette forteresse du Moyen Âge reconstruit au XVe siècle. La bâtisse a besoin d'être restaurée et cache de nombreux trésors.