La solution contre les décharges sauvages ?

La ville de Bourges ne voulait plus subir ce type de dépôt sauvage. Des encombrants, des sacs remplis posés au sol devant les conteneurs... ces incivilités sont de plus en plus fréquentes. Pour identifier les contrevenants, la police municipale a un nouvel allié, des caméras couplées à de l'intelligence artificielle. Contrairement à un dispositif classique, les agents n'ont pas besoin de visionner en continu les images. L'algorithme est capable d'identifier les infractions. La ville a investi 66 000 euros pour installer trois caméras. C'est une phase de test que découvrent les habitants. "L'intérêt de ces caméras, c'est qu'elles sont mobiles. Et on sait déjà que sur certains points d'apport volontaire, la baisse des dépôts est flagrante, parce que dans la ville, les gens savent que maintenant il y a ce dispositif", rapporte Yann Galut, maire de Bourges. En janvier, un arrêté municipal va sanctionner financièrement ces incivilités. Des amendes de plusieurs centaines d'euros pour être dissuasive. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély