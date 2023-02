La solution pour sauver les hérissons

Lionel Mauger et Françoise Calop ne sont pas des voisins comme les autres. Ils ont créé un passage pour hérissons dans leur jardin. Le trou a été fait au printemps de l'année dernière. Une caméra a également été installée pour les surveiller. Pour chasser et se reproduire, les hérissons se déplacent beaucoup. La plupart du temps, ils passent par des routes et risquent de se faire écraser. C'est la première cause de mortalité chez l'animal. De jardin en jardin, le but est de créer un réseau sans danger. À Caen (Normandie), près de 200 habitants participent à l'initiative. Elle attire sans cesse de nouveaux candidats. Marie Dekowski est l'une d'entre eux. Le responsable du projet vient faire un diagnostic directement dans son jardin. Au-delà de préserver les hérissons, cela renforce les échanges entre voisins. La propriétaire n'a plus qu'à convaincre le voisinage. Les passages à hérisson se développent un peu partout dans l'Hexagone, comme à Tours (Indre-et-Loire) ou à Toulouse (Haute-Garonne). TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby, M. Lemesle