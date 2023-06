La solution radicale contre les locations saisonnières

Accrochées sur les supports à vélos, les barrières ou directement sur les murs, les boîtes à clés envahissent les centres-villes. C’est lié à une utilisation illégale du mobilier urbain. Alors ce matin, la police municipale a mené une opération pour les retirer. Les propriétaires auront plusieurs jours pour récupérer leurs clés. Symbolique, ce geste vise aussi à lutter contre les locations courte durée. À Annecy, la mairie dénombre 4 600 meublés de tourisme, soit quatre fois plus qu’il y a cinq ans. Le cœur historique est le quartier le plus concerné. Ici, environ 20% des logements sont loués à des touristes. Les habitants peinent à trouver des appartements. La mairie veut aller plus loin et instaurer des quotas. Avec cette réglementation, chaque propriétaire ne pourrait louer qu’un seul logement courte durée. Certains propriétaires ont déposé un recours devant la justice. Pour Anne Fontanel, les locations saisonnières ne sont pas toutes à bannir. Annecy demande aussi au gouvernement de durcir la fiscalité pour les locations courte durée. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand