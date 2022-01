La somptueuse parade nuptiale des flamants roses

Une danse presque synchronisée dans laquelle ils mettent tous leurs cœurs, mâles et femelles mélangés. L'enjeu est crucial, il faut séduire pour trouver l'âme sœur et se reproduire. Sur la piste de danse, on croirait presque entendre les guitares au loin. Plus les flamants sont expérimentés, plus leur danse est complexe. Entre quatre et vingt ans, ils sont au sommet de leur art. Ils peuvent réaliser jusqu'à 136 combinaisons de postures différentes pour le plus grand bonheur des promeneurs fascinés. Pour se donner toutes les chances de conclure, leur secret de beauté est le maquillage. Une substance rouge orangée qu'ils sécrètent eux-mêmes. Ils vont s'enduire les plumes avec celle-ci. Ce qui va raviver encore plus leur couleur. Et pour les plus romantiques, la drague se prolonge dans les couleurs chatoyantes du coucher de soleil. Trois mois de parade avant que les couples se forment. Les flamants resteront fidèles un an pour s'occuper de leur unique poussin avant de se séparer et de devoir chercher à nouveau un partenaire l'hiver prochain. TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia, A. Bacot