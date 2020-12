La SPA, au service des animaux abandonnés depuis 175 ans

La Société protectrice des animaux ou SPA vient de fêter ses 175 ans. Pour la petite histoire, l'idée de fonder une association vient du docteur Étienne Pariset pour venir en aide aux chevaux maltraités par les cochets. Aujourd'hui, la SPA accueille tous les animaux domestiques et dispose de 62 refuges. Au refuge d'Orgeval (Yvelines), les animaux abandonnés arrivent encore quotidiennement. Près de 80% des enclos y sont occupés. Par contre, ce n'est pas rempli que d'habitude malgré le contexte. À l'approche des fêtes, elle tient à rappeler que l'adoption d'un animal n'est pas une décision à prendre à la légère. En effet, nombreuses sont les personnes qui aiment en offrir à Noël, sans prendre conscience de la responsabilité qu'il y a derrière. "Ce n'est pas le cadeau de Noël à mettre sous le sapin. C'est un animal, un être vivant qui va demander beaucoup d'attentions et il faut bien réfléchir", a précisé Catherine Bailleux, responsable du refuge d'Orgeval de la SPA. Et ce message est valable à chaque adoption.