La station de Font-Romeu-Odeillo-Via se couvre de neige

Plus d'un mètre de neige est tombé en 48 heures à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales). Des routes y sont d'ailleurs coupées, mais les habitants gardent le sourire. Pour certains vacanciers, c'est la première fois qu'ils voient autant de neige. Les hôtels du village, eux, se remplissent rapidement à l'approche des vacances.