La station de ski de Porté-Puymorens commence la saison

À Porté-Puymorens, la station ouvre dès ce 16 novembre 2019 pour un premier week-end de glisse. Le bon enneigement de la semaine a permis l'ouverture des premières pistes des Pyrénées, au grand bonheur des premiers clients. Les commerces se préparent aussi à ce début de saison. C'est d'ailleurs la station qui engendre le mouvement et les clients dans le secteur. Pour l'heure, place au déneigement ainsi qu'à l'installation des terrasses et des équipements de ski. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.