La station de ski des Gets se prépare pour la saison hivernale, malgré l'incertitude

La tombée de la neige est déjà un tout premier cadeau pour commencer à imaginer les vacances de Noël. Mais seront-elles possibles ? Les stations, pourront-elles ouvrir ? Les professionnels ne sont sûrs de rien, mais se préparent tout de même. Le dameur Didier déroule les chenilles de sa machine. Lionel Bergoend, lui, farte ses skis et Etienne Besson déballe les souvenirs de Noël de sa boutique dans l'espoir qu'ils lui porteront chance. Quant au paysagiste et moniteur de ski Pascal Anthonioz, il se doute déjà qu'il perdra sa clientèle étrangère. En tout cas, beaucoup ont déjà réservé. Le taux de remplissage s'élève à environ 60% dans certaines stations pour les vacances, mais avec des séjours annulables jusqu'à la dernière minute. Alors, y aura-t-il des télésièges, du ski et des bonnets à Noël ? La réponse sera peut-être donnée la semaine prochaine par le président de la République.