La station-service qui adorait Johnny

Il a passé 36 ans dans cette station essence à partager sa passion du vintage et de Johnny Hallyday. Pascal Tournier, alias "Johnny Fuel", a travaillé chaque jour à servir ses clients, mais aussi à étoffer sa collection. Sylvain et Régis, tous les deux motards, sont des clients très fidèles qui venaient régulièrement faire leurs pleins ici depuis plusieurs dizaines d'années. Pour le décor, mais surtout pour Johnny, qui va beaucoup leur manquer. "On a du mal à imaginer que la page se tourne (...) c'est dur, ça nous pince le cœur", confient-ils. Toute la journée, des automobilistes de passage sur l'ancienne Nationale 6, défilent pour admirer ce petit musée de l'automobile. Et voici le trésor de ce collectionneur invétéré, le garage. Si Johnny Fuel met un terme à son activité de pompiste, les portes de son établissement ne sont pas définitivement closes. Johnny le promet à tous les amoureux des années 50, rien ne sera démonté, la station sera conservée en l'état et l'on pourra la visiter sur demande. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, I. Blonz, G. Martin