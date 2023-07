La station-service revit grâce aux habitants

Ils n'en sont pas peu fiers de leur station-service, toute neuve et toute équipée à Saint-Saud-Lacoussière. Ils en sont actionnaires. Une station-service qui appartient aux habitants du village, l'idée est aussi surprenante que pertinente. Entre 50 et 60 clients par jour, qui ne sont plus obligés de faire quinze kilomètres pour faire le plein. En effet, 35 habitants ont mis la main au portefeuille. En quelques jours, 170 000 euros ont été récoltés. Avec le soutien de la mairie, le projet a été monté en un temps record. En face de la station, le président de la SAS, est aussi chef d'entreprise. Il a toujours un œil sur l'installation. Des prix maîtrisés, une marge infime, pour le fonctionnement, les habitants en profitent, et les commerçants aussi. "Moi, je pense que c'est vraiment important qu'il y ait ça. Ils ont très bien fait de faire ça", rapporte une habitante. Reste à ne pas perdre d'argent. Mais avec plus de 2 000 litres de carburants vendus par jour, l'opération est pour le moment, un succès. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux