La station thermale à l’arrêt… à cause de l’eau

Pour l'instant, personne n'a eu la chance de profiter de cette eau thermale. Ces remous tournent uniquement pour éviter de s'encrasser. Les 5 000 mètres carrés d'installation devaient ouvrir il y a deux mois. Problème, la qualité de l'eau n'est pas satisfaisante. A Nancy Thermal, seule la partie loisir a été inaugurée. On peut s'y baigner, mais pas encore soigner ses rhumatismes. Dans les années 1900, Nancy (Meurthe-et-Moselle) était connue pour les bienfaits de son eau thermale. Les curistes ne sont pas encore revenus, car il y a trop de fer dans cette source puisée à 800 mètres de profondeur. S'il n'est pas traité, le fer s'oxyde très rapidement. A la dernière minute, il a fallu modifier les installations. Les tests de l'Agence régionale de santé ne peuvent se faire qu'en fin de chantier. Après quatre ans de travaux, l'avis défavorable repousse de deux mois l'ouverture. Il a fallu rappeler un à un tous les curistes. Ce projet poussé par la métropole de Nancy a coûté 100 millions d'euros. Aux abords du site thermal, les travaux ne sont pas non plus tout à fait terminés. Nancy Thermal espère ouvrir à 100% courant juillet. A long terme, la ville a l'ambition de devenir la première métropole thermale de l'Hexagone. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly