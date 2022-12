La station veut reprendre du service

C'est l'un des plus beaux villages de la Côte d'Azur. Tourrettes-sur-Loup compte 4 000 habitants et une seule station-service, trois pompes à essence aussi indispensables que n'importe quel commerce. La petite station-service et le garage attenant sont à vendre. Charles Barriera, le gérant, aimerait prendre sa retraite en janvier. Il a publié une annonce sur le site SOS Villages pour trouver un repreneur. "C'est un village touristique. L'été, c'est très prisé et la station et le garage marchent très bien", rapporte-t-il. Tenir un petit garage à la campagne, c'est avant tout avoir le sens du service du petit dépannage. Depuis son installation en 2005, ce garagiste a su se faire une clientèle fidèle et il a trouvé beaucoup d'avantages à travailler à son compte. "Si vous voulez prendre une semaine de congé, vous la prenez vous-même (...) il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur", ajoute-t-il. C'est une station-service et un garage clé en main que personne ici ne souhaite voir disparaître. Charles Barriera espère trouver un successeur rapidement. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard