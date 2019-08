La subériculture, un savoir-faire français repris par les Italiens

Un bruit familier sonne de nouveau dans la forêt du Var. Ce sont des ouvriers qui sont en train de procéder à l'écorçage d'un chêne-liège. L'arbre aurait environ 80 ans. Gavino Palitta, leveur de liège, explique que pendant un siècle, personne n'est passé dans le coin. Ce qui fait que l'industrie du bouchon en liège et l'exploitation des chênes ont connu un siècle de déclin. Heureusement, des entreprises italiennes ont commencé à exploiter nos forêts depuis plusieurs années afin de faire revivre la subériculture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.