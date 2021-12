La Suède se prépare à Noël

En Suède, il fait nuit dès 16 heures. Dans leur maison, la famille Hellrup fête la Sainte-Lucie. Célébration immanquable qui annonce Noël et qui s'accompagne comme toute bonne tradition de plats typiques. "Vous avez des pains d'épices aux clous de girofle, on en mange tous le mois de décembre, mais aussi des brioches au safran et aux raisins", confie Lisa Hellrup. Il est temps de se préparer. Viola, neuf ans, s'apprête à rejoindre sa chorale. Ce jour-là et depuis 400 ans, des chœurs célèbrent le courage de Sainte-Lucie dans les églises du pays. La légende dit que Lucie allait devoir se marier à un homme dont elle ne voulait pas. Alors, elle refusa et garda la dote pour acheter du pain aux prisonniers affamés. Les chants doivent illuminer la nuit la plus longue de l'année. Dès le lendemain, nous partons vers le Sud. Noël approche. Après avoir traversé une forêt sans fin, nous sommes tombés sur un panneau indiquant la présence de lutins. Pour les découvrir, on a contourné le lac Siljan. Puis, on est arrivé à Tomteland, le village de Noël où se retrouvent les familles suédoises. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Moutot, E. Levy