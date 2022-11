La surenchère des communes pour s’offrir un médecin

A Arinthod, un jeune médecin de 27 ans vient de s'installer. Pour ce faire, la mairie prévoit de débourser près d'un million d'euros. "On a pas du tout l'habitude de dépenser autant d'argent pour qu'un médecin vienne en campagne, mais c'est vraiment tout nouveau", confie un des habitants. Le village veut investir à terme dans la création d'une maison médicale. Pour l'instant, la mairie finance le salaire de l'assistante et une somme de 50 000 euros pour le matériel nécessaire pour un médecin de campagne. L'arrivée du médecin est un soulagement, d'autant plus qu'il s'engage à rester au moins 20 ans. Pour le maire de cette commune de 2 200 habitants, c'est un gros budget. Il a dû faire un choix en privilégiant la santé. Le désert médical touche la majeure partie des communes rurales dans le pays. Pour l'Ordre des médecins, la solution n'est pas la surenchère. Selon le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Jura, cette politique crée une inégalité alors qu'avec une consultation à sa juste valeur, les médecins pourraient se débrouiller pour s'auto-financer. Dans le Jura, près d'un tiers des généralistes ont plus de 60 ans. A utant de médecins qu'il faudra remplacer. TF1 | Reportage S. Agi, B.Gereys