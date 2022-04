La surprise de Kendji Girac à deux enfants malades

La surprise doit être totale. Amanie, quatorze ans et Mélina, bientôt onze ans, s'apprêtent à réaliser l'un de leurs plus grands rêves. Elles entendent des vocalises puis le chanteur Kendji Girac fait son entrée. Mélina n'en revient pas. Amanie noue plus vite la conversation, mais elle est tout autant épatée. Mélina tend un dessin à son chanteur préféré. Quelques dédicaces, quelques photos, Kendji Girac leur consacre toute son attention. "Je me sens bien parce que je suis là pour leur apporter du bonheur. Même si elles sont timides, ça se voit qu'elles sont contentes et ça, c'est merveilleux", confie le chanteur. La mère de Mélina nous confie que sa fille est atteinte de mucoviscidose. "Elle a un quotidien très lourd et très compliqué. Lui donner du bonheur comme ça, ça fait du bien", explique-t-elle. Ce bonheur, elles le doivent à l'association "Petits Princes". Chaque année, elle réalise le rêve d'une quarantaine d'enfants malades. Celui-ci n'est pas encore terminé. Les jeunes filles assistent à présent au concert de leur idole. Cette journée, jamais elles ne l'oublieront. TF1 | Reportage C. Casanova, P. Lormant