La suspension du marché extérieur suscite l'incompréhension à Cambrai

Habituellement, une soixantaine d'étals sont disséminés autour de la halle, principalement de l'habillement. Mais face à la flambée de l'épidémie, la mairie a décidé de suspendre leurs activités jusqu'à nouvel ordre les mercredis et samedis matin. Une situation qui suscite l'incompréhension pour les Cambrésiens. "Le gouvernement dit qu'il faut aller à l'extérieur. Et tous les marchés sont à l'extérieur", explique l'un d'entre eux. Pourtant, les marchés continuent à l'intérieur de la halle. D'ordinaire, il y a autant de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ici, les vendeurs ont l'autorisation de poursuivre leurs activités, mais avec un protocole sanitaire renforcé. C'est le poissonnier qui nous l'assure. Dans la halle, on s'étonne et on est solidaire avec les marchands ambulants de la place. "Je trouve ça injuste pour eux", confie une commerçante. De son côté, la maire se justifie : le taux d'incidence à Cambrai dépasse les 600 cas pour 100 000 habitants.