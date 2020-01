La taille des arbres fruitiers, une période cruciale

Avec le mois de janvier vient également le moment de tailler les arbres fruitiers. C'est un travail hivernal nécessaire qui permet aux arbres de supporter les basses températures une fois taillés. Raccourcir les branches permettrait aussi aux feuilles qui vont pousser de trouver le soleil. Dans les vergers, on prodigue de précieux conseils pour réussir le taillage de ses arbres fruitiers. Il faudra tout de même attendre l'été pour voir le résultat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.