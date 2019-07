La taille des buis aux jardins de Marqueyssac bat son plein

Les jardins de Marqueyssac, en Dordogne, sont connus pour leurs buis aux formes pittoresques. Près de 150 000 buis se font tailler ce 3 juillet 2019 par des jardiniers chevronnés. Ils s'activent pour rectifier les formes de ces plantes en procédant manuellement avec des cisailles. Leur objectif étant de préserver le romantisme du jardin et la beauté des lieux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.