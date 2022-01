La taille des vignes au pied du Pic Saint Loup dans l'Hérault

Sous un soleil d'hiver, les vignobles endormis profitent d'une remise en forme nécessaire avant l'arrivée du printemps. C'est l'heure de la taille pour François Orliac et ses équipes. La taille de janvier est cruciale. La qualité de la future récolte et le goût du vin en dépendent. "C'est une étape très importante dans l'élaboration du futur vin. Notre but à nous, c'est de réguler très parfaitement la production de raisins, dans le but d'avoir le moins possible à intervenir après", explique François. Le geste est franc, mélange subtil de précision et de délicatesse. Ça fait 25 ans que Lassen Aidi, vigneron, travaille la vigne. Pour lui, la clé d'une taille réussie, c'est l'expérience. "Ça devient un automatisme. Dès qu'on se met devant la souche, on sait quoi faire", lance-t-il. Dans ce vignoble, chaque vigneron taille plus de 500 pieds par jour. Un travail éprouvant, mais qu'importe, la récompense est là tout autour d'eux. Dans le Languedoc, la taille va durer jusqu'à la fin du mois de mars. Il sera alors temps pour les raisins de garnir à nouveau les vignes du Pic Saint-Loup. TF1 | Reportage K. Berg, J.V. Molinier