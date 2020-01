La taille des vignes bat son plein dans la vallée du Rhône

La taille des vignes est une opération essentielle qui se déroule de décembre jusqu'à la fin du mois de mars. La qualité de la future récolte en dépend. Dans le vignoble de Condrieu (Vallée du Rhône), chaque vigneron parvient à tailler plus de 500 pieds en une journée. Pour ce faire, il faut surtout observer les rameaux et se laisser guider par les cèpes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.