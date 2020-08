La tarte aux quetsches : une institution en Alsace

Délicate et reconnaissable à sa couleur bleutée, la quetsche est un incontournable de l'été en Alsace. En ce mois d'août, la récolte bat son plein, même si cette année elle a été moyenne. Quant au goût, il rappelle toujours des souvenirs d'enfance. Se déguste à table ou transformée en confiture, les Alsaciens en raffolent, surtout quand elle est cuisinée en tarte. Agrémenté de cannelle et de quelques noix, le plat se savoure sans modération.