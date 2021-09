La tarte tropézienne, une histoire et un succès très liés à Brigitte Bardot

Sur le port de Saint-Tropez (Var), tout le monde connaît la tarte tropézienne. Nous allons vous raconter le fabuleux destin de cette pâtisserie délicieusement irrésistible. Tout a commencé ici, en 1955, sur le tournage du film "Et Dieu créa la femme". Alexandre Micka, pâtissier dans le village à l'époque, apporte tous les jours le café et les croissants aux acteurs, et leur propose sa spécialité qui n'est alors qu'une brioche garnie de crème. Brigitte Bardot, elle, en est carrément tombée amoureuse. Elle dit alors à Alexandre de l'appeler "la Tropézienne". Grâce à Brigitte Bardot, "la Tropézienne" va connaître un succès phénoménal. Elle écrira ses quelques mots à propos de ce gâteau. Albert Dufrêne, le patron de la Tarte Tropézienne, garde précieusement dans ce petit coffre la recette originale que lui a confiée son inventeur en 1985. La petite pâtisserie des années 50 est devenue une PME produisant jusqu'à 2 500 Tropéziennes par jour. Mais la fabrication reste artisanale et confidentielle, de la brioche parsemée de sucre croquant au délicat mélange de deux crèmes.