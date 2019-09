La télémédecine pour pallier aux déserts médicaux

Pour pallier au manque de médecin, la télémédecine est sollicitée. Dans un village de l'Aube, par exemple, la téléconsulation est le seul moyen pour certains patients de consulter un docteur étant donné qu'il n'y en a plus dans les environs. Les objets connectés permettent de faire 70% à 80% des présentations cliniques. Une pratique qui vient soutenir les patients des déserts médicaux. Pour d'autres, c'est simplement le moyen de continuer à consulter un médecin traitant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.