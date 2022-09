La température normale du corps n'est plus de 37 °C

À votre avis, quelle est la température moyenne du corps humain ? Pour ceux qui nous ont répondus, elle est entre 36 et 40 degrés. Selon un ouvrage médical publié en 1871, la température normale serait de 37 °C. Mais aujourd'hui, une étude américaine affirme que la norme se situerait plutôt entre 35,7 °C et 37,3 °C. D'après les spécialistes, il n'y aurait en réalité pas de changement majeur. La référence de départ serait inexacte. Pour cause, il y a 150 ans, les thermomètres à mercure étaient bien moins précis. Par ailleurs, Jean-Paul Hamon, médecin à Clamart (Hauts-de-Seine), ajoute que la température augmente le soir par rapport au matin et elle augmente aussi avec l'activité physique. "Mais qu'on ait en moyenne 36,8 ou 37,2, franchement ça ne change pas grand-chose", ajoute-t-il. Pour les médecins, il faut s'inquiéter si la température est au-dessus de 38 °C. Ils conseillent de consulter si la fièvre persiste ou s'accompagne de symptômes. TF1 | Reportage C. Casanova, Y. Hovine, K. Bétun