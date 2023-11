La tempête à bord des navires

Ce jeudi matin, la mer est encore très agitée autour de l'emblématique Pointe des Poulains, tout au nord de Belle-Île-en-Mer, au large de la Bretagne. C'est une lessiveuse. Pour vous rendre compte, ces falaises mesurent une dizaine de mètres, la hauteur de certaines vagues encore ce matin. La nuit dernière, c'était parfois le double, l'équivalent d'un immeuble de sept étages. Ce remorqueur se tient prêt à intervenir si un bateau se retrouve en difficulté. Certains ont quand même passé la nuit en pleine mer, sans se mettre à l'abri. Nous avons joint l'équipage d'un chalutier, qui rejoignait la Manche au ralenti : "Le bateau était un peu couché par la force du vent. C'était quand même assez impressionnant la puissance du vent. Il y en a deux qui avaient un petit peu peur. Je les ai rassurés et là, ça va mieux", rapporte Cédric Renaud, patron du chalutier L'Estran. La houle, ce matin, était plus habituelle pour Cédric, mais pour d'autres, comme ce ferry, il fallait encore attendre à l'abri, un temps plus calme avant de repartir. TF1 | Reportage B. Augey, N. Hesse, R. Hellec